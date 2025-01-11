أسوأ أيام الرقم "10".. أنسو فاتي يعيش كابوسًا في برشلونة وناديان إسبانيان يتربصان!

ماذا يحدث مع الفتى الذي كان حديث العالم قبل سنوات قليلة؟

يعيش أنسو فاتي أسوأ لحظاته تقريبًا منذ أن لعب لنادي برشلونة، وقد تأكدت جميع مخاوف المهاجم رقم 10، يوم الأربعاء الماضي عندما قرر هانزي فليك استبعاده من تشكيلة الفريق في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني أمام أتلتيك بيلباو، واضطر إلى مشاهدة المباراة من المدرجات، إلى جانب داني أولمو وباو فيكتور غير المسجلين وأندرياس كريستنسن المتعافي مؤخرًا.

حقيقة أن أنسو فاتي لم يعد ضمن حسابات فليك تثير قلقه بشكل أكبر عندما نأخذ في الاعتبار أنه تم استبداله بشاب يبلغ من العمر 16 عامًا هو توني فيرنانديز، الذي ظهر لأول مرة مع الفريق الأول ضد بارباسترو الأسبوع الماضي في كأس ملك إسبانيا.

رغم اشتراك فاتي أمام بارباسترو، فإنه لم يكن أساسيًا في تشكيلة المدرب هانزي فليك، والأكيد أنه ليس هناك أي أمارات على أي حلول في المدى القريب، خصوصًا مع التسجيل المؤقت الناجح لداني أولمو وباو فيكتور.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية فإن فاتي بات مدركًا أنه لا يحظى بثقة فليك الكاملة، لدرجة أنه كان سيُمنح الضوء الأخضر للمشاركة ضد ليجانيس في 15 ديسمبر 2024 بعد التعافي من إصابة في أوتار الركبة، لكن المدرب أرجأ مشاركته أخيرًا بل تم استبعاده من القائمة.

يدرس برشلونة حاليًا العديد من البدائل، مع المشكلة الإضافية المتمثلة في أن راتب اللاعب المرتفع - ما يقرب من عشرة ملايين يورو - يترك مجالًا ضئيلًا للحركة فيما يتعلق بتحسين موقفه داخل الفريق.

أندية مثل ريال بيتيس وفالنسيا مهتمة بالحصول على خدمات أنسو فاتي، لكنها لن تستطيع توفير إلا جزء بسيط جدًا من مستحقاته، واللاعب نفسه لا يرغب في مغادرة برشلونة خصوصًا في منتصف الموسم.

فاتي الذي يملك عقدًا حتى يونيو 2027 يعرف أنه لم يعد له مكان في تشكيل فليك، ولذلك قد يتم الضغط عليه أو على حاشيته من أجل القبول بصفقة رحيل عن النادي الكتالوني في الآونة المقبلة.