“أسهل الأموال”.. مصارع أيرلندي يجني مليون يورو بعد هزيمة إنجلترا ضد إسبانيا!

فوز إسبانيا ينعش الحساب البنكي للمصارع الأيرلندي...

نجح المنتخب الإسباني، في الفوز ببطولة اليورو الرابعة في تاريخه، بعدما تمكن من الفوز على نظيره الإنجليزي، مساء أمس الأحد في نهائي يورو 2024، والذي جمع بينهما على الملعب الأولمبي في برلين.

وقرر الأيرلندي كونور ماكجريجور، بطل لعبة الفنون القتالية الوثوق في المنتخب الإسباني والمراهنة عليه، في المباراة النهائية مما أنعش خزائنه البنكية بمليون يورو، بعد المباراة.

وكشف ماكجريجور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" أنه توقع فوز إسبانيا، بثلاثة أهداف لهدف، وإذا كانت تلك النتيجة قد تحققت كان سيحصل على أكثر من 3.5 مليون يورو.

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واحتفل المصارع الأيرلندي، بعيد ميلاده عبر حسابه الشخصي، والذي كان في يوم المباراة وكتب: "فاموس إسبانيا، أموال سهلة بعد فوز الإسبان باليورو يوم عيد ميلادي".

جدير بالذكر أن المنتخب الإسباني، قدم واحدة من أمتع المشاركات له في بطولة اليورو، بعدما نجح في الفوز على إيطاليا بدور المجموعات، ثم ألمانيا وفرنسا وإنجلترا، في الأدوار الإقصائية.