"أسلوبه تغير" .. ليفاندوفسكي يرد على عودة ميسي ويحث كيميش على الانضمام لبرشلونة!

النجم البولندي سيعمل مديرًا رياضيًا قريبًا!

كشف النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي عن رأيه في عملية عودة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى صفوف ناديه برشلونة من جديد في الصيف القادم.

جاء هذا في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" وأكد خلالها أن عودة ميسي ستمنح برشلونة إضافة كبيرة وقوية في خط الهجوم بالموسم المقبل.

وقال ليفاندوفسكي: "أريد أن ألعب مع ليونيل ميسي هنا في برشلونة، لقد غير أسلوبه في السنوات الأخيرة واللعب معه أهل لأنه يفهم كرة القدم جيدًا".

وأردف: "في السنوات الماضية طور أسلوبه كثيرًا وأصبح يفكر بشكل مختلف ويتمركز في أماكن مغايرة داخل الملعب، ولديه رؤية فريدة من نوعها، نحن في حاجة لذلك بالتأكيد، لكن عن تمركزه فسيكون ذلك في يد تشافي".

وأكمل عن إمكانية انضمام يوشوا كيميش إلى صفوف النادي الكتالوني: "الأمر يستحق القدوم إلى هنا، الحياة والنادي والأجواء، كل شيء مختلفة عن بايرن ميونخ".

جدير بالذكر أن تقارير عديدة كانت قد أكدت أن برشلونة يحاول ضم الثنائي كيميش وميسي في الصيف الجاري من بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان.