أسعار فلكية .. قميص ميسي يثبت تفوق البرغوث على نيمار ومبابي!

قميص ميسي يحطم الأرقام القياسية

حقق باريس سان جيرمان أرباحًا خيالية من بيع قميص نجمه ليونيل ميسي، الذي شارك به ضد أنجيه في مزاد علني.

وأعلن نادي العاصمة في نوفمبر الماضي، أنه سيمنح الجماهير الفرصة للمزايدة على القمصان التي يرتديها لاعبيه، وسيذهب جزء من مستحقاتها للأعمال الخيرية.

ووفقًا للصحيفة الفرنسية لو باريزيان، تم بيع قميص ميسي الذي ارتداه في المباراة، في مزاد مقابل 43.623 يورو محطمًا للأرقام القياسية.

وقال مسئول العلامة التجارية للنادي فابيان أليجري: "القميص هو الرمز النهائي لمحبة الجماهير لفريقهم ولاعبيه، فبالنسبة لكل واحد منا إنه رمز للفخر والعاطفة والأمل".

وأضاف:" من خلال هذه المبادرة الجديدة، يوفر النادي فرصة لجميع مؤيديه للحصول على عنصر فريد ومليء بالمشاعر وعلاقة أوثق مع لاعبيهم المفضلين".

كما تم عرض أيضًا قمصان كلًا من نيمار ومبابي، من مباراة لينس وستراسبورج للشراء، لكن أسعار بيع قمصانهم كانت أقل بكثير من ميسي.