أسطورة يونايتد : مانشستر سيتي فريق ممل وتسببوا في تدمير دوري الأبطال

لم يشاهد مباراتهم الثلاثاء الماضي

يؤمن جاري نيفيل أسطورة مانشستر يونايتد، أن الغريم التقليدي مانشستر سيتي قام بتدمير بطولة دوري أبطال أوروبا بشكل كامل الفترة الأخيرة.

مانشستر سيتي حصل على لقب دوري الأبطال الموسم الماضي، ومشواره في النسخة الحالية يسير على نحو ممتاز، حيث وضع قدمًا في دور الثمانية من البطولة بالتغلب على كوبنهاجن 3/1 يوم الثلاثاء الماضي في ذهاب دور الـ16.

نيفيل تحدث لبرنامج "Stick to Football" عبر شبكة "Sky Bet" عن شعوره بالملل من هيمنة سيتي على البطولة، وقال خلال حديثه:"لم أقم بتشغيل مباراة مانشستر سيتي ليلة الثلاثاء، لقد شعرت بالملل قليلًا".

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وأضاف:"لقد رأيت منشورًا من أحد مشجعي ليفربول يقول فيه إنه شاهد كل مباريات مانشستر يونايتد مع السير أليكس فيرجسون بدوري الأبطال، لأنه كان هناك شعور بوجود إثارة بشكل أو بآخر سواء فاز أو خسر الفريق".

وتابع:"لا يمكنك مشاهدة مانشستر سيتي لأنهم دمروا البطولة، وصفهم بالفريق الممل سيكون أمرًا خاطئًا لأنهم يلعبون كرة قدم رائعة، لكنني في الواقع أجدهم مملون ووجدت صعوبة في مشاهدتهم".

جدير بالذكر أن فريق المدرب بيب جوارديولا يستعد لمواجهة تشيلسي في مواجهة جديدة من الدوري الإنجليزي، غدًا، السبت، طمحًا في الإطاحة بليفربول المتصدر بفارق نقطتين عن سيتي الثاني وآرسنال الثالث.