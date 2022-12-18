أسطورة يونايتد: رونالدو فاق التوقعات والركراكي أفضل مدرب بكأس العالم

نيفيل يشيد برونالدو والركراكي

يعتقد أسطورة نادي مانشستر يونايتد جاري نيفيل أن كريستيانو رونالدو أنجز أكثر من اللازم في مونديال قطر، إذ يرى أنه قدم المطلوب منه في كأس العالم.

حيث كتب نيفيل في عموده عبر "سكاي" بعض الكلمات الجيدة في حق النجم البرتغالي، حيث قال إنه يشعر بالأسف لأن رونالدو أنهى البطولة بالدموع بعد هزيمة البرتغال أمام المغرب.

وأضاف: "لن أصنفها على أنها إنجازات منخفضة من كريستيانو، إنه إنجاز زائد بالنسبة له أن يفعل ما يفعله وهو في السابعة والثلاثين من عمره".

وواصل: "إنها فقط الطريقة التي انتهى بها الأمر بخروجه من الفريق، وكيف كانت البرتغال محبطة وفقيرة كمجموعة تطارد المباراة ضد المغرب".

فيما يرى نيفيل أن مدرب المنتخب المغربي، وليد الركراكي يستحق أن يكون أفضل مدير فني في البطولة، حيث استطاع أن يصبح أول مدرب إفريقي يصل إلى نصف نهائي كأس العالم.

وأشاد بالمستوى المبهر الذي قدمته المغرب، والدور الرائع الذي لعبه الركراكي في تحقيق ذلك، كما تطرق إلى اهتمام وليد بالدراسة والتعلم والتطور.