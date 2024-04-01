أسطورة مصر يدافع عن رياض محرز .. ويؤكد: الأفضل في الأهلي وهذا الدليل!

محرز يتعرض لهجوم عنيف منذ ارتداء قميص الأهلي..

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دافع حازم إمام، أسطورة الكرة المصرية ونادي الزمالك، عن الساحر الجزائري رياض محرز، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي، ضد الانتقادات العنيفة التي يتعرض لها.

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محرز يواجه انتقادات عنيفة بسبب مستواه الفني، منذ الانضمام إلى النادي الأهلي في الميركاتو الصيفي الماضي، قادمًا من العملاق الإنجليزي مانشستر سيتي، مع اتهامه بـ"التعالي" على الفريق.

إمام الموهوبين كما تحب الجماهير المصرية أن تسميه؛ قال في تصريحات مع شبكة قنوات "SSC الرياضية": "محرز مع متوسط الميدان الإيفواري فرانك كيسييه، الأفضل في الفريق الأهلاوي".

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واعتبر أسطورة الكرة المصرية، أن الجماهير تبالغ في انتقاداتها للساحر الجزائري؛ خاصة أن أرقامه رائعة، بتسجيله 10 أهداف وصناعته 11 آخرين، خلال 26 مباراة مع الأهلي، في مختلف المسابقات.

واعترف حازم إمام، أن الأرقام ليست كل شيء في كرة القدم؛ لكن محرز يساهم بأدائه أيضًا في قيادة الأهلي للانتصارات، أو تجنب الخسائر في عديد المباريات؛ مثلما فعل في مواجهة الاتفاق الماضية.

وأشار حازم، إلى صناعة محرز "هدفي" الأهلي أمام الاتفاق، في المباراة التي انتهت بالتعادل (2-2)، ضمن منافسات الجولة 25 من مسابقة الدوري؛ قائلًا: "الأسيست الثاني عالمي؛ جاء بمهارة كبيرة للغاية، ومن بين 3 مدافعين للفريق المنافس".

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