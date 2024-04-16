أسطورة مانشستر يونايتد: لهذا تفوق كريستيانو رونالدو على ديفيد بيكهام وواين روني!

البرتغالي علامة لا تنسى في تاريخ الشياطين الحمر

عبر أسطورة مانشستر يونايتد ونجمه السابق جاري نيفيل عن تشككه في بداية المطاف حين أتى كريستيانو رونالدو من قدرته على خلافة النجم الذي حمل رقمه بعد أن رحل، وهو ديفيد بيكهام.

لكن نيفيل يؤكد كيف حول رونالدو هذا الشعور برمته إلى شعور مغاير تمامًا، وذلك عبر تصريحات لبرنامج "ذا أوفرلاب" على موقع "سكاي بيت".

وقال نيفيل: "عندما أتى كان هزيلًا للغاية ولم يكن يمتلك الكثير، بالنسبة لقراراته كان يحبطنا في بعض الأحيان بسبب ميله الدائم للمراوغة، وأيضًا لم يكن يساندنا كثيرًا في الدفاع، عكس بيكهام، في البداية كنا نضاعف جهدنا الدفاعي لأن رونالدو في الملعب، كان الأمر في البداية محبطًا للغاية".

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وأردف: "في عام 2006 سجل ضدنا في كأس العالم وما إن عاد حتى بدا شكله مختلفًا تمامًا، تطور جسده وأداؤه البدني، تحول إلى آلة وقادنا للفوز بالدوري، سجل ما يقرب من 35-40 هدفًا في ذلك الموسم".

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وفسر نيفيل لماذا بقي رونالدو في الملاعب أطول من كل من زاملوه فقال: "أشكال الأجساد حينئذ يمكن أن تخبرك بكل شيء، روني مثلًا كان نجم الفريق مع رونالدو، لكنه كان يحب الشرب والخروج بشكل مستمر، لكن رونالدو كان يتمتع بلياقة بدنية وشكل جسم مختلف عن الشكل المربع والقوي لدى روني، مع الحمامات الثلجية والاهتمام بتفاصيل الجسد، يمكننا أن نعرف لماذا بقي رونالدو في الملاعب أطول".