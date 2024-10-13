أسطورة ليفربول: لهذه الأسباب انتقال صلاح للسعودية سيكون منطقيًا!

أسطورة ليفربول يتوقع رحيل صلاح إلى السعودية...

اعترف جرايم سونيس، أسطورة ليفربول، أنه لن يتفاجأ إن رحل بعض نجوم الريدز مثل محمد صلاح، أو ترينت ألكسندر أرنولد، مشيرًا إلى أن رحيلهم سيكون منطقيًا.

وينتهي عقد صلاح وأرنولد، مع الفريق الإنجليزي بنهاية الموسم الحالي، ولم يتوصلوا إلى اتفاق لتجديد عقودهم حتى الآن، وسط اهتمام من ريال مدريد، بالتعاقد مع الظهير الإنجليزي، ورغبة الأندية السعودية في ضم الفرعون المصري.

وقال سونيس في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية: "أتفهم قلق الجماهير بشأن اقتراب عقود نجوم الفريق من نهايتها، ولم يتبق سوى شهرين حتى يتمكنوا من التوقيع بشكل مجاني لأي فريق".

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وتابع: "ولكني أستطيع أن أؤكد أن ليفربول، بالفعل قد تحدث إلى ممثليهم، واتخذوا قرارهم بالفعل بشأن مستقبلهم، مثلًا أرنولد، لديه علاقة قوية مع بيلينجهام، فلن نتفاجأ إذا انتهى به المطاف في ريال مدريد".

وأكمل: "ولكن ستكون مفاجأة بالنسبة لي إن استمر صلاح، أعتقد أنه سيكون هناك اهتمامًا كبيرًا لانضمامه إلى السعودية، كونه عربيًا ومسلمًا، وسيجني أموالًا فلكية في غضون سنوات قليلة، في دولة تعتبر مهد الإسلام وقريبة من بلده".