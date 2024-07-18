"لم يوفروا له الحماية الكافية" .. أسطورة ليفربول يحمل قادة إنجلترا مسؤولية إخفاق بيلينجهام

"تركوه يتحمل العبء الأكبر من خيبات الأمل"

أكد جرايم سونيس، لاعب ليفربول السابق، أن جود بيلينجهام نجم منتخب إنجلترا لا تزال أمامه الكثير من الأمور ليتعلمها قبل الاعتماد عليه في قيادة الفريق.

وفي حديثه لبودكاست بعنوان "Three Up Front"، قال سونيس: "بيلينجهام سيكون لاعبًا رائعًا. لكن عندما تأخرت إنجلترا في النتيجة أمام إسبانيا، لم تكن الأمور تسير على ما يرام وحاول المجازفة غير الضرورية بالكرة".

وأضاف: "أعتقد أن بيلينجهام وقع في ذلك مرارًا وتكرارًا. لقد كان يلمس الكرة كثيرًا دون فائدة وهذا يمكن أن يكون نتيجة سلبية بسبب بذل المزيد من الجهد".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

كما انتقد لاعب ليفربول السابق، كبار أعضاء المنتخب الإنجليزي لعدم تحملهم مسؤولياتهم في حماية وتوجيه بيلينجهام، خاصة خلال اللقاءات الإعلامية، قائلًا: "كان يجب عليهم أن يحموه من الانتقادات غير المبررة، بدلاً من تركه يتحمل العبء الأكبر من خيبات الأمل التي يعاني منها الفريق".

وتابع: "اللاعبون الكبار، والمجموعة القيادية داخل منتخب إنجلترا، كانوا سعداء للغاية لقيام بيلينجهام بتلقي الانتقادات من وسائل الإعلام والتعامل مع تلك الأسئلة الصعبة التي كانت تعترض طريقه".

وختم سونيس: "شعرت أنه تم إعداده ويجب على شخص ما أن يشرح له أنه شاب مازال يتعلم اللعبة، وأنه على بعد ميل واحد من أن يصبح شخصية قيادية، يجب عليه أن يستمر في التعلم كل يوم. أود أن ألوم اللاعبين الكبار في معسكر إنجلترا على ذلك".