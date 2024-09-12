أسطورة فرنسا يفتح النار على مبابي: كان يمثل مع باريس ولم يعد يلعب كرة القدم

أسطورة فرنسا يهاجم كيليان مبابي...

انتقد كريستوف دوجاري، نجم الفرنسي الأسبق، موقف كيليان مبابي، لاعب ريال مدريد الحالي، مع فريقه السابق باريس سان جيرمان، وصراعه مع الفريق الباريسي، وتقديم اللاعب شكوى قضائية ضد باريس.

وكان مبابي، قد قرر تقديم شكوى إلى محكمة العمل الفرنسية، للحصول على 55 مليون يورو، من باريس سان جيرمان، كما رفض اللاعب الفرنسي، كل محاولات التصالحح مع ناديه القديم.

وقال دوجاري في تصريحات عبر " RMC Sport": "أكثر ما يزعجني هو الدخان حول علاقة مبابي مع باريس، لقد أدركنا الآن أن كل شيء كان مزيفًا، كان هناك تمثيل من كلا الجانبين، كرة القدم تجعلك مريضًا".

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وتابع: "مشكلة مبابي، هي أنه أفقد نفسه تركيزه، كانت قوته عندما كان يفكر في كرة القدم فقط، الآن يفكر في كل شيء باستثناء كرة القدم، لم يعد يلعب كرة القدم أو يفكر فيها".

وأضاف: "يمكنك أن تكون الأكثر نضجًا والأكثر ذكاءًا في العالم، عندما لا تركز إلا على عملك ورياضتك فقط".

جدير بالذكر أن مبابي، مع ريال مدريد، لم يظهر بالشكل المنتظر منه حتى الآن، وشارك في خمس مباريات بكافة المسابقات، نجح خلالهم في تسجيل ثلاثة أهداف.