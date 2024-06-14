أسطورة سابق للفريق ونجم ريال مدريد.. بوروسيا دورتموند يعلن مدربه الجديد رسميًا!

وصيف أوروبا لديه طموح كبير..

أعلن نادي بوروسيا دورتموند تعيين التركي الدولي السابق نوري شاهين مدربًا للفريق خلفًا لإيدن تيرزيتش الذي أنهى تجربته مع "الجراد الأصفر".

ونشر النادي الألماني العريق عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لشاهين، مع عبارة: "مدرب أول جديد".

وخاض شاهين تجربة تدريبية واحدة وهي مع أنطاليا سبور التركي لكنه برهن فيها على مستوى جيد في كرة القدم التي يقدمها، وأنهى فريقه الموسم الماضي من الدوري التركي في المركز العاشر.

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وينتظر شاهين تجربة صعبة في دورتموند، الذي كان قد وصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم المنصرم، ويريد العودة إلى التتويج المحلي على الأقل.

شاهين كلاعب مثل العديد من الفرق الكبرى أبرزها ريال مدريد الذي حقق معه لقب الدوري الإسباني 2011-2012 وأيضًا بوروسيا دورتموند نفسه.