أسطورة ريال مدريد يهاجم والده: كان يجب أن ينجبني بعد 15 عاماً!

تعليق غريب من نجم الريال السابق

هاجم بيرند شوستر أسطورة ريال مدريد وأتلتيكو والده، بسبب عدم إنجابه مبكرًا قبل 15 عامًا على الأقل، وذلك من أجل أن يجد معاملة أفضل من زملائه اللاعبين، لتحقيق الإنجازات الفردية.

ولعب شوستر في صفوف الثلاثي برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد بالترتيب خلال الفترة من 1980 وحتى 1993، قبل العودة مرة أخلى إلى ألمانيا، حيث كان يشغل مركز خط الوسط.

وقال شوستر خلال حواره مع صحيفة "ماركا" الإسبانية، عن الفارق بين كرة القدم قديمًا والآن: "هناك بعض الأشياء ولكن الفرق الأكبر هو أنه لا يوجد ملاعب سيئة فالملاعب جميلة، ويوجد أنظمة تغذية وتدريب، وعناية أكبر باللاعب، ولذلك الاعتناء بنفسك أفضل بكثير".

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وأضاف: "أتذكر أن الصالات الرياضية لم تكن موجودة تقريبًا، وإذا كان هناك واحدة، كان هناك 3 آلات بالداخل، واليوم تدخل إلى غرفة الملابس أو الصالة الخاصة بهذه الفرق، تجد أن الأمر مذهل وتغير كثيرًا، وهو ما يُساعد اللاعب بدنيًا".

وعن الحصول على الكرة الفضية مرة والبرونزية مرتين، علق ساخرًا: "أغضب من والدي أحيانًا لأنه كان من الممكن أن يُنجبني أولًا قبل شقيقتي بـ15 عامًا، واللاعبون وقتها كانوا يتعاملون بهذا المنطق، ولكن من حيث الجودة لم نكن مختلفين عن المتواجدين اليوم".