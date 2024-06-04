أسطورة ريال مدريد: كنت سأشكل ثنائية رائعة مع محمد صلاح

"الحظ لم يحالف ليفربول هذا الموسم"

يرى التشيلي إيفان زامورانو أسطورة ريال مدريد، أن النجم المصري محمد صلاح، لم يحالفه التوفيق في الموسم المنصرم بسبب تراجع مستوى فريقه ليفربول.

وقال زامورانو في تصريحات للقناة الأولى المصرية: "صلاح لاعب كبير ومن اللاعبين الذين يحب الجمهور مشاهدته داخل المعلب، بفضل قدرته على التطور باستمرار، وإذا كانت ألعب بجواره لشكلنا ثنائية مميزة".

وأضاف: "صلاح يتميز أيضًا بقدرته على حسم المواعيد الكبرى بفضل مساهماته الكبيرة مع ليفربول، وبإمكانه الفوز المزيد من الألقاب مع الريدز في الموسم المقبل".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتابع نجم ريال مدريد والإنتر السابق: "أرى أن صلاح قدم موسمًا مميزًا لكن الحظ لم يحالف ليفربول هذا الموسم، ولذلك هو الآن أمام تحدٍ كبير بعد تولي الهولندي آرني سلوت مسؤولية ليفربول لإثبات جدارته".

في سياق آخر، توقع النجم التشيلي أن ينجح منتخب فرنسا في الفوز ببطولة الأم الأوروبية 2024، نظرًا لامتلاكه مجموعة من اللاعبين المميزين، مشيرًا أيضًا إلى أن ألمانيا وإنجلترا لديهم حظوظ قوية في الفوز باللقب.

وختم: "انتقال مبابي إلى ريال مدريد؟ هذه الصفقة تأخرت 4 سنوات، مبابي لاعب مميز وجميع الفرق ترغب في ضمه ورغم أن التعاقد تأخر كثيرًا، إلا أن مستقبل النادي الملكي سيكون أفضل بانضمامه وسيحقق المزيد من الألقاب والبطولات".