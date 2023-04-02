أسطورة برشلونة يصدم ليونيل ميسي: سعدت بقدومه إلى الدوري الفرنسي!

نجم برشلونة السابق يؤكد أنه كان سعيدًا بانتقال ميسي إلى باريس سان جيرمان..

تحدث الفرنسي تييري هنري، نجم نادي برشلونة الإسباني السابق وأسطورة نادي آرسنال الإنجليزي عن مستقبل الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان، مؤكدًا أنه يجب أن يعود إلى ملعب "كامب نو".

ويعد مستقبل ميسي حاليًا واحدًا من بين أبرز المواضيع التي يتم تداولها، حيث ينتهي عقده مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي، وسط رغبة من النادي الفرنسي في تجديد عقده، وحلم من برشلونة باستعادته من جديد.

هنري، الذي ظهر كمحلل لمباراة باريس سان جيرمان ضد ليون في قمة الجولة 29 من الدوري الفرنسي، والتي خسرها ميسي ورفاقه بهدف دون رد، تحدث عن مستقبل الأرجنتيني.

وقال هنري: "إنها ليست معلومات بل أمنية، يجب أن يعود ميسي إلى برشلونة من أجل كرة القدم، ولأنه لم يغادر كما كان ينبغي أن يغادر".

وأضاف: "هناك أشخاص يعتنون بهذه الأشياء، لكن أعتقد أن عودته ستكون أمرًا لطيفًا".

وتابع: "لقد كنت سعيدًا عندما قرر ميسي القدوم إلى الدوري الفرنسية، لكن الحقيقة هي أنه رؤية كيف بكى عندما قال وداعًا لبرشلونة كان أمرًا صعبًا حقًا، إنه شيء عاطفي".

واختتم تييري هنري حديثه قائلًأ: "لا أقول إنه عودته ستحدث وأكرر أنه ليس لدي معلومات بشأن ذلك".