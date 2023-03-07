أسطورة بايرن ميونخ: "مبابي الأفضل بالعالم.. وغياب نيمار مفيد لباريس سان جيرمان"

تصريحات مفاجئة بعض الشيء من النجم الفرنسي

تحدث بيكسينتي ليزارازو أسطورة بايرن ميونخ ومنتخب فرنسا عن المباراة الهامة التي تجمع بين البافاري وباريس سان جيرمان في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال ليزارازو: "مبابي لاعب هام للغاية وأعتقد حاليًا أنه الأفضل في العالم، في ٢٠ دقيقة فقط بالذهاب رأينا كيف كان مهمًا للغاية".

وأردف عن التفاهم بين مبابي وليونيل ميسي: "ميسي يستعيد أفضل مستوياته كما رأينا مؤخرًا، التفاهم بينه وبين مبابي رائع للغاية، يفهمان بعضهما البعض بنظرة، ميسي الآن أصبح صانعًا للأهداف أكثر من مسجل لها".

وعن غياب البرازيلي نيمار عن المباراة قال: "أعتقد أن ذلك يخدم مصالح باريس، حينما يكون الثلاثة (مبابي وميسي ونيمار) في الملعب لا يكون هناك دفاع جيد ونشعر أن الفرقة غير منظمة، لكن اثنين منهما فقط يمنحان التوازن الفريق".