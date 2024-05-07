أسطورة بايرن ميونخ: من الصعب البقاء على قيد الحياة في سانتياجو برنابيو!

"هذا ما نصحت به رئيس ريال مدريد"

يرى كارل هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذي السابق لبايرن ميونخ، أن حظوظ فريقه لا تزال قائمة في عبور ريال مدريد إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويحل بايرن ميونخ ضيفًا على ريال مدريد، غدًا الأربعاء على ملعب "سانتياجو برنابيو"، في إياب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا، علمًا بأن مباراة الذهاب في "أليانز أرينا" انتهت بالتعادل السلبي.

وقال رومينيجه في مقابلة مع صحيفة "آس": "من الصعب البقاء على قيد الحياة في البرنابيو، لكنه ممكن. أظهر لايبزيج ذلك في دور الـ16، كما أثبت صديقي بيب جوارديولا مؤخرًا أنه يمكنك التسبب في مشاكل لريال مدريد في البرنابيو".

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وأضاف: "ما يساعدنا هو أن الأهداف خارج الأرض لم تعد موجودة، ولا يحتسب الهدف بهدفين، لذلك سنبدأ المباراة بالتعادل 0-0 مرة أخرى".

وتطرق رومينيجه للحديث عن علاقته بفلورينتينو بيريز رئيس ريال مدريد، قائلًا: "تحدثت معه في مباراة الذهاب وقلت له (فلورينتينو عد إلى عائلة كرة القدم. عائلتنا تحتاج إلى مدريد وتحتاج إليك أيضًا)".

وتابع: "بيريز شخصية مهمة جدًا في عالم كرة القدم، ولهذا السبب أمنيتي الوحيدة هي أن يفكر جيدًا في الخيارات التي تعيده إلى عائلة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم".

وختم الرئيس التنفيذي للبايرن: "هذا الموسم ليس جيدًا، علينا أن ننتقد أنفسنا فيما يتعلق بهذه النقطة. لقد انحرفنا قليلًا عن طريقنا مؤخرًا، سواء على أرض الملعب أو داخل إدارة النادي. يجب على بايرن ميونخ أن يستعيد الاستقرار الذي ميزه على جميع المستويات".