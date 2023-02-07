أسطورة ألمانيا يطالب بايرن ميونخ بسحب شارة القيادة من نوير

نوير غير مرحب به في قيادة بايرن ميونخ

هاجم أسطورة ألمانيا وبايرن ميونخ، لوثار ماتيوس، قائد البايرن الحالي مانويل نوير.

وكتب ماتيوس في عموده بسكاي سبورتس منتقدًا الحارس: "تزلج بإهمال وأجرى مقابلة صحفية هاجم فيها النادي، لم يعد مقبولًا قائدًا للفريق".

ويغيب الحارس الألماني عن الفريق البافاري لنهاية الموسم بعد خضوعه لجراحة إثر إصابته أثناء تزلجه.

وكان نوير قد انتقد إدارة ناديه علانية لإقالتها مدرب حراس المرمى الذي اكتشف المدرب يوليان ناجلسمان أنه يسرب أخبار اللاعبين.

مانويل وصف شعوره عقب قرار ناديه "كما لو كان قلبي انتزع من مكانه" وهو ما انتقده بشدة ماتيوس وقال عنه: "لم يمت أحد، ولا مرض طفل بشدة، كل ما حدث هو إقالة شخص مقرب منه".