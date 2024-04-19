أسطورة النادي: قدوم مورينيو إلى برشلونة أقرب من عودة بيب جوارديولا!

يؤمن بنجاحه رغم اعتراض الجماهير

يؤمن ريفالدو أسطورة البرازيل وبرشلونة، أن جوزيه مورينيو مدرب روما السابق يعتبر أقرب لتدريب النادي الكتالوني من بيب جوارديولا.

برشلونة لا يزال يبحث عن مدرب جديد لخلافة تشافي هيرنانديز الذي أعلن رحيله بنهاية الموسم، وظهرت مقترحات حول رحيل جوارديولا عن مانشستر سيتي وعودته إلى بيته القديم، ولكن ارتباطه بعقد مع النادي الإنجليزي يجعل الفكرة شبه مستحيلة.

ريفالدو يؤمن أن مورينيو الذي يقضي الوقت الحالي بلا عمل بعد إقالته من روما، يستطيع النجاح مع برشلونة في حالة عودته، بعدما تواجد بالنادي كمساعد للسير بوبي روبسون.

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وقال النجم البرازيلي السابق في تصريحات لـ" Betfair":"لا أعتقد أن جوارديولا سيعود إلى برشلونة في أي وقت قريب، الفرصة الواقعية الوحيدة لحدوث ذلك، هي عندما يريد العودة لمنزله والاستمتاع بالمزيد من الحياة العائلية، لذلك الأمر سهل للغاية في تلك الحالة لأنه يعتمد عليه، ولكن ليس من الوارد حدوثه الموسم المقبل لأنه في حالة جيدة مع مانشستر سيتي، وعودته لبرشلونة ستعتمد على الوضع المالي للنادي لجلب اللاعبين المناسبين".

وأما عن مورينيو:"هناك الكثير من الجماهير التي لا تقبل اللاعبين أو المدربين الذين عملوا مع خصمهم اللدود، ولكن جوزيه كان بالفعل في برشلونة وعمل مع السير بوبي روبسون".

وأضاف:"مورينيو شخص رائع ويتمتع بروح تنافسية عالية كمدرب، ربما يثير الجدل في بعض الأحيان وهذا يقلق الجماهير، ولكنه رجل يعشق الفوز، وبالنظر إلى وضعه الحالي وموقف برشلونة، يبدو أن قدومه أسهل بكثير من التعاقد مع بيب جوارديولا، أعتقد أنه سيكون صفقة رائعة للنادي حتى لو اعترضت الجماهير على هذا الأمر، لأنه سينجح بلا أدنى شك وسيقوم بوظيفة جيدة لأنه يعرف الفريق والدوري الإسباني جيدًا، ولديه خبرة طويلة في دوري أبطال أوروبا.

جدير بالذكر أن مورينيو الذي ارتبط مؤخرًا بالانتقال للدوري السعودي، سبق له العمل في برشلونة كمترجم ومساعد للسير بوبي روبسون منذ 1996 وحتى عام 2000 وانتقل بعد سنوات إلى ريال مدريد في 2010، وقضى 3 سنوات مع الفريق وتوج معه بلقب دوري إسباني وسوبر محلي وكأس ملك إسبانيا قبل رحيله في 2013.