أسطورة الملاكمة يهدد شقيقه: اخسر وسأرسلك لتدريب رونالدو!

تايسون فيوري يهدد شقيقه بالبقاء مع كريستيانو رونالدو

هدد الملاكم البريطاني وبطل العالم تايسون فيوري شقيقه تومي بالبقاء مع قائد البرتغال كريستيانو رونالدو في السعودية إن خسر نزاله المقبل في الرياض أمام جاك باول.

وستكون الرياض ساحة للنزال بين جاك باول وتومي فيوري في السادس والعشرين من فبراير الجاري.

وحفز تايسون شقيقه على عدم الخسارة من جاك مازحًا: "قولت لتومي إن خسرت فستبقى في السعودية وستصبح مدربًا شخصيًا لكريستيانو رونالدو وقد وافق. عليه أن ينفق ثمن خسارته في شقة جميلة بالسعودية والاعتناء بروني".

وكان كريستيانو رونالدو قائد البرتغال والهداف التاريخي لريال مدريد قد فسخ عقده بالتراضي مع ناديه مانشستر يونايتد خلال كأس العالم الذي ودعته بلاده على يد المغرب في ربع النهائي.

وعقب البطولة انضم رونالدو إلى النصر السعودي بعقد انتقال حر في صفقة لم يُعلن عن قيمتها رسميًا لكن التقارير تقول إنها لامست الـ 200 مليون يورو.