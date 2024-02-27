أسطورة السعودية يحذر الهلال .. "فرص الفوز على الاتحاد 5% فقط لهذه الأسباب!"

الشارع السعودي يترقب سلسلة الكلاسيكو النارية بين الهلال والاتحاد..

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حذر حسين عبد الغني، أسطورة الأهلي والنصر ومنتخب السعودية الأول لكرة القدم، عملاق الرياض الهلال، من خطورة فريق الاتحاد، قبل سلسلة الكلاسيكو القادمة.

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الهلال يواجه نادي الاتحاد، ثلاث مرات خلال 12 يومًا تقريبًا؛ من بينهم لقاء في دوري روشن السعودي للمحترفين، ومباراتين في أبطال آسيا "ذهاب وإياب ربع النهائي".

وفي هذا السياق.. قال عبد الغني خلال تصريحات مع برنامج "دورينا غير": "أعرف عقلية نجوم الاتحاد جيدًا.. لن يخسروا أمام الهلال (3 مرات)".

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وأشار أسطورة السعودية، إلى أن فرص الهلال في الفوز على العميد الاتحادي، خلال المباريات الثلاث، لا تتخطى الـ5%، وربما تكون أقل من ذلك؛ على حد وصفه.

وتوقع حسين عبد الغني، سقوط الزعيم الهلالي أمام الاتحاد، في مسابقة أبطال آسيا، مشددًا على أن الأولوية بالنسبة للفريق الأزرق، خلال الموسم الرياضي الحالي 2023-2024، هي التتويج بلقب الدوري.

جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، يتصدر جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، برصيد 59 نقطة، وبفارق 22 نقطة عن الاتحاد "الخامس".

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