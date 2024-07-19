"يريد أن يكون أسطورة للزمالك" .. إعلامي سعودي يكشف سبب فشل انتقال زيزو للشباب

كشف المعلق السعودي عبد الله الغامدي، عن كواليس العرض الذي تقدم به نادي الشباب إلى الزمالك المصري من أجل التعاقد مع النجم أحمد مصطفى "زيزو".

وكان "زيزو" (28 عامًا) على رأس لائحة طلبات الشباب خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، حيث يعتبر من أفضل اللاعبين في الكرة المصرية، حيث لعب مع الزمالك 157 مباراة سجل خلالها 58 هدفًا وصنع 42 تمريرة حاسمة.

وقال الغامدي في تصريحات لموقع "فيلجول" المصري: "بالفعل كان هناك عرض من نادي الشباب للتعاقد مع زيزو، كنا نتمنى ضمه، لكن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك (الله يسامحه)، رفض إتمام الصفقة وضاعت علينا".

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وأضاف: "حمد المنجم رئيس نادي الشباب كان حريصًا على إتمام صفقة زيزو، خصوصًا بعدما تعاقد النادي مع إيفان راكيتيش، لكن كانت هناك مبالغة مالية من نادي الزمالك".

وختم: "على المستوى الشخصي كنت أتمنى ضم زيزو للشباب، لأنه رقم 1 في كرة القدم المصرية، إذا انضم لاعب بقدراته إلى الدوري السعودي، كانت ستحدث قفزة كبيرة في مسيرته الكروية، لكني أعتقد أنه يريد أن يكون أسطورة لنادي الزمالك".

يذكر أن أحمد مصطفى "زيزو" يأتي حاليًا على رأس قائمة منتخب مصر المتوجهة إلى فرنسا، لخوض منافسات كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024"، حيث تم اختياره من قبل المدير الفني البرازيلي روجيرو ميكالي لدعم فريق الفراعنة تحت 23 عامًا.