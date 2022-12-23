أسطورة التنس نادال: بكيت بسبب ميسي رغم عدم تشجيعي للأرجنتين!

رافاييل نادال يكشف كواليس نهائي كأس العالم!

كشف النجم الإسباني الكبير في عالم التنس رافاييل نادال عن تفاصيل متابعته لنهائي كأس العالم بين الأرجنتين وفرنسا الذي أقيم في قطر، خلال تصريحات صحفية مع صحيفة "آس".

وقال نادال: "كنت أتابع المباراة كمشاهد محايد لأن إسبانيا خرجت من دور الـ16 لقد كان نهائيًا مذهلًا وأشعر بالأسف لأصدقائي من فرنسا".

وأضاف: "لكن في الوقت نفسه أنا أحب الأرجنتين ولدي الكثير من الأصدقاء هناك، وحصول ميسي على كأس العالم أسعدني كثيرًا".

وأردف: "أن يصل شخص بهذه العظمة إلى اللقب الذي كان يفتقده وكل ما يعنيه ذلك للأرجنتين، ذلك هو العدل، لقد استمتعت بما حدث وتأثرت كما بكيت عندما أحرز ميسي الهدف الثالث رغم أنني لم أكن أشجع الأرجنتين".

جدير بالذكر أن ليونيل كان قد سجل مرتين في المباراة النهائية قبل أن يحسم الفريق اللقب بركلات الترجيح أمام فرنسا.