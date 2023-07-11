أسطورة الأهلي إلى الوحدة .. والشريف يسافر للتوقيع مع محرز وماني

الأهلي قريب جدًا من رياض محرز وساديو ماني

يعمل مسؤولو النادي الأهلي السعودي حاليًا؛ على إنهاء صفقتي الساحر الجزائري رياض محرز، والنجم السنغالي ساديو ماني، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2023-2024.

الأهلي تعاقد مع 3 صفقات محلية، في الصيف الحالي - حتى الآن -؛ وهم عبد الله عطيف وسميحان النابت وفهد الرشيدي، بالإضافة إلى الحارس السنغالي إدوارد ميندي، والمهاجم البرازيلي روبيرتو فيرمينو.

ووفقًا لصحيفة "البلاد"، يسافر يزن الشريف، الرئيس التنفيذي للنادي الأهلي، خلال الساعات القادمة، إلى إنجلترا؛ من أجل إنهاء صفقة محرز، خاصة بعد موافقة اللاعب، على العرض المقدم إليه من قلعة الراقي.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الصفقة متوقفة فقط على موافقة الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، والذي يتمسك ببقاء اللاعب - حتى الآن -.

وأوضحت أنه بعد الانتهاء من صفقة النجم الجزائري؛ سيسافر الشريف إلى ألمانيا، من أجل الاجتماع مع ماني، والحصول على توقيعه، في ظل ترحيب ناديه بايرن ميونخ، بالاستغناء عنه في الصيف الحالي.

وعلى جانب آخر.. عيّن نادي الوحدة السعودي، النجم البرازيلي فيكتور سيموس، أسطورة النادي الأهلي الأسبق، في منصب المدير الرياضي؛ حسب شبكة قنوات "الكأس".

الشبكة كتبت عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "النجم البرازيلي السابق فيكتور سيموس، يتولى منصب المدير الرياضي لنادي الوحدة، والذي سبق له اللعب بصفوف الأهلي".

جدير بالذكر أن سيموس، أحد أعظم المحترفين الذين مروا على تاريخ الراقي؛ حيث ارتدى قميص الفريق الأول لكرة القدم، في الفترة من 2010 إلى 2014.