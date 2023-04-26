أسطورة الأرجنتين يحذر ليونيل ميسي من العودة إلى برشلونة!

نجم الأرجنتين السابق يحذر ليونيل ميسي من خطوة العودة من جديد إلى برشلونة..

عكس كل الأحاديث الحالمة بعودة ليونيل ميسي من جديد إلى نادي برشلونة الإسباني، خرج ماريو كيمبس بطل كأس العالم 1978 مع الأرجنتين، ليحذر مواطنه من اتخاذ تلك الخطوة، مطالبًا إياه بالاستمرار في باريس سان جيرمان الفرنسي.

كيمبس قال في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "لا أعتقد أنه من الصحي أن يعود إلى برشلونة، سيكون أفضل حالًا في فرنسا، حتى يصل بهدوء إلى كأس العالم 2026 يجب أن يظل هناك".

وأضاف: "أهداف برشلونة مختلفة، النادي يواصل البناء حتى بعد رحيله، هناك العديد من المشاكل".

وتابع: "عليه أن يكون أنانيًا ويفكر في المنتخب الأرجنتيني والبقاء في باريس سان جيرمان سيمنحه راحة البال الجسدية والعقلية".

وردًا على سؤال حول الصافرات التي يطلقها جمهور ملعب "حديقة الأمراء" ضد ميسي في المباريات الأخيرة، قال كيمبس: "ما يحدث هو أنه يلعب في فرنسا، دولة خاضت المباراة النهائية في كأس العالم 2022 مع الأرجنتين وخسرت، وكان ميسي الشخصية الرئيسية، ما يحدث هو أنه يؤلمهم أن يروا أفضل لاعب في العالم في فريقهم وأنه لا يؤدي كما كان يفعل في قطر".

كيمبس في ختام تصريحاته سُئل عن السبب الذي يدفعه ليطلب من ميسي عدم العودة إلى برشلونة، وقال: "أحد الأسئلة التي سأطرحها عليه هو ماذا فعل ليغير الأوضاع التي كانت سائدة في منتخب الأرجنتين على مدار سنوات، كيف أحدث ثورة في نفسه، لأن بداية مع الأرجنتين لم تكن جيدة، ومع ذلك، استمر للذهاب وارتداء قميص الأرجنتين، في ذلك الوقت، كان محبوبًا جدًا في برشلونة عكس الأرجنتين، لكن هذا لم يعد يحدث اليوم ويتم تقديره باعتباره اللاعب الذي كانت تتطلع إليه جماهير الأرجنتين دائمًا".