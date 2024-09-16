أسرع مما توقع الجميع .. موسى ديابي يقتحم تاريخ الدوري السعودي برقم "خارق للعادة"

بداية مرعبة لنجم الاتحاد

أشاد الأغلب بتعاقد الاتحاد مع موسى ديابي جناح أستون فيلا، وأبدى العديد من المتابعين تفاؤلهم بنجاح اللاعب في دوري روشن السعودي لإمكانياته الكبيرة، لكن بالتأكيد لم يتوقع أحد أن يقتحم النجم الفرنسي تاريخ البطولة السعودية بعد 3 جولات فقط من انطلاق الموسم.

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الاتحاد نجح في هزيمة الوحدة مساء أمس 7-1 عل ملعبه الجوهرة المشعة ضمن الجولة الثالثة من دوري روشن، وقد شهد اللقاء تألق مهاجمه كريم بنزيما بإحرازه الهاتريك، وكذلك انفجار ديابي بصناعته لأربعة أهداف دفعة واحدة.

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هذا الرقم "الخارق للعادة" أدخل ديابي تاريخ الدوري السعودي للمحترفين، إذ عادل الرقم القياسي المسجل باسم المغربي يوسف قديورة بشأن أكبر عدد من التمريرات الحاسمة خلال مباراة واحدة من البطولة.

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لاعب الوحدة المعتزل حاليًا كان قد حقق نفس الرقم خلال مواجهة الحزم في الجولة الـ18 من موسم 2010-2011، والتي انتهت بفوز فرسان مكة 4-1، وقد استطاع الوافد الجديد لدوري روشن معادلة ذلك الرقم الذي بقي صامدًا لـ13 عامًا دون أن يقترب منه أحد.

يُشار إلى أن النصر حاول جاهدًا التعاقد مع ديابي صيف 2023، حين كان لاعبًا لباير ليفركوزن، لكنه خسر الصراع في النهاية لصالح أستون فيلا.