"أسرار مهنية".. رد غامض من إنريكي عن مستقبل مبابي وصفقة ديمبيلي ومصير نيمار وفيراتي

إنريكي يزداد الغموض حول مستقبل نجوم باريس!

أوضح لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان، خلال حديثه في المؤتمر الصحفي قبل مباراة باريس ولوريان، أن التعاقد مع عثمان ديمبيلي لاعب برشلونة تم بنسبة 99٪ وليس 100٪، حيث أن اللاعب الفرنسي أجرى الفحص الطبي بنجاح، ولكن لم يتم توقيع العقد بعد.

المدرب الإسباني كشف كذلك عن مستجدات مستقبل كيليان مبابي نجم الفريق، وبعض العناصر الأخرى التي ارتبطت بالرحيل عن حديقة الأمراء.

وقال إنريكي عند سؤاله عن مستقبل كيليان مبابي في المؤتمر الصحفي: "أتمنى أن يكون هناك اتفاق بين النادي ومبابي لكن كما قال الرئيس، النادي فوق كل شيء".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وصرح المدرب الإسباني: "في الوقت الحالي، ديمبيلي ليس لاعبًا في باريس سان جيرمان".

وأضاف: "هناك شيء صغير لا يزال مفقودًا، لا أعرف بالضبط ما هو ولكن لا، لن يشارك معنا غدًا، إنه ليس لاعبًا في باريس سان جيرمان بنسبة 100٪، بل بنسبة 99٪ للأسف".

وعن مستقبل نيمار وماركو فيراتي بعد أن ارتبطا بالرحيل عن النادي هذا الصيف أوضح إنريكي: "عادةً ما أحتفظ بالمحادثات مع اللاعبين سرًا خاصًا بيننا، لن أقوم بالإعلان عما قلته لهم وما قالوه لي لا أعتقد أن ذلك مهني أفضل أن يظل ذلك سرًا".

وأتم: "أفعالي ستكشف المزيد من كلامي، وهذا سيشجع على مراقبة وجود فيراتي في القائمة التي ستتم استدعائها لمواجهة لوريان، فيما يتعلق بنيمار، قد يلزم الانتظار للحصول على تأكيد طبي، حيث منعته متلازمة فيروسية من المشاركة في التدريب الجماعي الأخير قبل المباراة".