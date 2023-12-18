أسرار مفاجئة ومدوية .. أزمة سلمان الفرج بدأت في الديربي ولم يُعاقب لوحده!

المدرب أعلن فرض عقوبة على قائد الهلال

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كشف الإعلامي عبد الرحمن الحميدي عن أسرار مفاجئة ومدوية تخص مشكلة سلمان الفرج قائد الهلال مع المدرب جورج جيسوس، وذلك خلال حلقة مساء أمس من برنامجه "برا الـ18".

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المدرب البرتغالي كان قد أوضح للإعلام أن غياب الفرج عن مباراة الوحدة الأخيرة في دوري روشن لم يكن لأسباب فنية أو حتى إصابة بل إجراء عقابي بحق قائد الفريق.

جيسوس رفض الحديث عن أسباب "معاقبة" قائد الزعيم الهلالي، لكن المصادر الصحفية أكدت أن السبب هو غضبه من الجلوس على مقاعد البدلاء في مباراة الهلال والطائي وتغيبه عن تدريبات الفريق أول أمس.

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الحميدي أوضح أن مشكلة الفرج مع جيسوس بدأت في مباراة النصر، حين شارك اللاعب عند الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع وكان فريقه قد حسم الفوز لصالحه بالفعل، مشيرًا إلى أن الفرج طلب من المدرب عقب اللقاء عدم تكرار إشراكه في الدقائق الأخيرة إلا لو كانت هناك حاجة حقيقية لتواجده في الملعب.

تابع قائلًا "الفرج بدأ بعدها مباراتين، واحدة في دوري أبطال آسيا والثانية أمام الطائي في الدوري، لكنه عاد لدكة البدلاء في مواجهة الكأس أمام التعاون، خلال تلك المباراة طلب جيسوس من الفرج دخول الملعب في آخر الدقائق وكانت المباراة منتهية لصالح الهلال، الفرج أخبر المترجم برفضه الدخول، موضحًا له أنه سبق وأبلغ المدرب بقراره ذلك، والفرج لم يكن لوحده الذي رفض التغيير بل زميله عبد الإله المالكي كذلك، بعدها أصدر المدرب عقوبة داخلية بحق اللاعبين لكنه لم يتحدث عن المالكي لأنه لم يُسأل عنه بل سُئل عن الفرج فقط".

يُشار إلى أن الفرج رد على تصريح جيسوسو ضده بالتأكيد على أن الهلال يبقى الأهم مهما تغيرت أمور في حياته، وذلك عبر سناب شات

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