أسرار مرعبة .. أليخاندرو جوميز استخدم السحر الأسود لإبعاد زميله عن المنتخب

تامر أبو سيدو
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alejandro gomez argentina arabia saudita copa del mundo 22112022Catherine Ivill/Getty Images
الأرجنتينكأس العالمثقافةجيوفاني لو سيلسوأليخاندرو جوميز

مفاجأة ضخمة تقف خلف استبعاد اللاعب من منتخب الأرجنتين

كشف الصحفي الأرجنتيني جونزالو كاردوزو عن مفاجأة صادمة تخص استبعاد أليخاندرو جوميز من قائمة الأرجنتين لمواجهة بنما وكوراساو وديًا خلال فترة التوقف الدولي.

نجم إشبيلية كان ضمن القائمة المستدعاة من المدرب ليونيل سكالوني لكن تم استبعاده في اللحظات الأخيرة، وقد فُسر ذلك برفض ناديه الإسباني منحه الإذن للسفر لحاجته للراحة للتعافي من الجراحة التي أجراها في الركبة عقب انتهاء نهائيات كأس العالم قطر 2022.

الصحفي العامل في شبكة "ESPN" الأرجنتينية أشار إلى أن الساعات الأخيرة كشفت عن أسرار مرعبة تخص ذلك الأمر، إذ أكد أن جوميز تم استبعاده من المنتخب بواسطة سكالوني وذلك بعد علمه بلجوء اللاعب إلى استخدام السحر الأسود ضد مواطنه جيوفاني لو سيلسو لضمان تواجده في قائمة راقصي التانجو خلال مونديال قطر.

لاعب وسط فياريال كان مرشحًا فوق العادة للعب أساسيًا مع الأرجنتين في الملاعب القطرية، لكنه تعرض لإصابة عضلية أبعدته عن مونديال 2022، وقد أوضح كاردوزو أن جوميز، الذي اعتاد زيارة ساحر ما للاستفسار عن أوضاعه، طلب من ذلك الساحر استخدام السحر الأسود لضمان عدم شفاء زميله في الوقت المناسب حتى يضمن مكانه في الطائرة المتجهة إلى الدوحة، وهو ما حدث بالفعل!

المثير أن جوميز كان قد أخبر زملاءه في المنتخب أن ذلك الساحر أبلغه بفوزهم بكأس العالم 2022، وهو ما حدث بالفعل على حساب فرنسا في الـ18 من ديسمبر الماضي.

جدير بالذكر أن تلك ليست المرة الأولى التي يتورط فيها جوميز بمثل هذا الجدل، إذ سبق أن تسبب في إصابة لاعب وسط ميلان لوكاس بيليا قبل مونديال روسيا 2018 مما أدى لاستبعاده من المنتخب.

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