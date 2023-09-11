أسرار صادمة .. "السعودية لم تتفاوض مع محمد صلاح ومطالب بمعاقبة الاتحاد"!

أسرار صادمة في مفاوضات نادي الاتحاد مع محمد صلاح

SHAHID

رغم إغلاق باب الانتقالات الصيفية، في المملكة العربية السعودية، إلا أن "فشل" انتقال النجم المصري الكبير محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي، إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، لا يزال يشغل الرأي العام.

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الاتحاد حاول التعاقد مع صلاح، طوال الصيف الحالي؛ وسط تأكيدات عالمية، على تقديم عرض مالي إلى ليفربول، في الأيام الأخيرة من الميركاتو، بقيمة 250 مليون يورو.

وعن ذلك يقول الإعلامي الرياضي عبد العزيز الغيامة: "بالفعل.. كان هناك ضغط من نادي الاتحاد، على لجنة الاستقطابات السعودية؛ للتعاقد مع النجم المصري، في الصيف الحالي".

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لكن.. الغيامة نفى في تصريحات لبرنامج "برا 18"، تقديم السعودية، أي عرض رسمي إلى ليفربول، للتعاقد مع محمد صلاح؛ مثلما تردد في وسائل الإعلام المحلية والعالمية.

وأكد الإعلامي الرياضي، على أن اللجنة، لم تفكر جديًا في التعاقد مع صلاح؛ على عكس ما فعلته مع المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، الذي يُعتبر أحد أفضل 3 لاعبين في العالم حاليًا.

ومن ناحيته.. طالب الإعلامي الرياضي طارق التويجري، بـ"معاقبة" العميد الاتحادي، في حال صدقت الأنباء، عن عرضه 250 مليون يورو على ليفربول؛ للتعاقد مع صلاح.

واعتبر التويجري في تصريحات لبرنامج "برا 18"، أن مثل هذه الأرقام "تشوه" سمعة الكرة السعودية، خاصة أن النجم المصري، لا يستحق أن يُدفع فيه هذا المبلغ؛ على حد قوله.

وشدد الإعلامي الرياضي، على ضرورة إيقاف نادي الاتحاد، عن مثل هذه التصرفات، والتي تمت دون علم لجنة الاستقطابات أو القائمين عن الرياضة السعودية.

ردود أفعال عنيفة على تصريحات طارق التويجري

تصريحات التويجري، لم تمر مرور الكرام، حيث علق الإعلامي تركي الحربي؛ قائلًا: "أين كان هذا الحديث، عندما كان الإعلام يتحدث عن 300 ثم 400 ثم 700 مليون يورو، إعارة فقط لموسم واحد، كعرض أزرق لإمبابي.. والأرقام التي ذكر أنها عُرِضت على الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي من ذات الفريق.. لماذا ألتزمت حيال ذلك الصمت، ولم تتحدث عن التشويه، وتطالب بالمعاقبة؛ كما هو الآن مع الاتحاد!!".

أما الإعلامي حمزة السيد؛ رد قائلًا: "تخيلوا بأن ذلك التويجري، كان مسؤولًا في اتحاد كرة القدم السعودي، وهو بذلك الاحتقان على نادي الاتحاد، وهو عبر منبر إعلامي، لم يتمالك توجهاته المحتقنة، الله المستعان.. كل البشر يعون ويعرفون بأن المسؤولية في التعاقدات، تقع على صندوق الاستثمارات، والأندية تحدد الأسماء فقط".

أيضًا.. تفاعل المئات من عشاق الاتحاد وصفحات النادي الجماهيرية، مع تصريحات طارق التويجري، مطالبين بـ"معاقبته" بسبب هذه التصريحات المعادية للعميد؛ خاصة أنه لم يتحدث عن صفقات الهلال، التي وصلت ميزانيتها لأرقام فلكية.

SHAHID