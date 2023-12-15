تابع منافسات دوري روشن السعودي عبر

أسرار جديدة .. كريستيانو رونالدو ضغط على النصر لمنع رحيل هذا اللاعب ولكن!

أحمد فرهود
Cristiano Ronaldo Al-Nassr 2023-24Getty
النصركريستيانو رونالدوف.ابو بكردوري روشن السعودي

ماذا حدث داخل نادي النصر؟

SHAHID 1920*300 AUGUST 2023SHAHID

كشف المهاجم الكاميروني فينسنت أبوبكر، عن "كواليس" جديدة في مسيرته الكروية، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

أبو بكر البالغ من العمر 31 سنة، لعب في صفوف النصر، في الفترة من يوليو 2021 إلى يناير 2023؛ قبل الانتقال إلى نادي بشكتاش التركي.

وقال المهاجم الكاميروني في تصريحات نقلتها صحيفة "milliyet" التركي، مساء اليوم الجمعة: "عندما انتقلت إلى النصر، كانت هناك العديد من الأندية الأوروبية، تريد التعاقد معي".

المباراة التالية

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

وأشار أبوبكر، إلى أن هذه العروض لم تنال إعجابه، سواء من الناحية الرياضية أو المالية؛ لذلك فضل الانضمام إلى الفريق النصراوي، خاصة مع الرواتب الضخمة التي يتم دفعها في المملكة العربية السعودية.

ونفى فينسنت أبوبكر، رحيله عن النصر؛ بسبب "استغناء" الإدارة عنه، من أجل تسجيل الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو بدلًا منه، في ذلك الوقت؛ قائلًا: "أنا من طلبت المغادرة.. أردت أن أعود إلى بشكتاش، لأكون بجوار عائلتي".

وشدد مهاجم النصر السابق، على أن رونالدو، طلب منه البقاء في صفوف قلعة العالمي، وقام بالضغط على الإدارة، من أجل إقناعه بأي شكل بالاستمرار؛ ولكنه رفض كل هذه المحاولات.

SHAHID 1920*700 AUGUST 2023SHAHID

اختيارات المحررين