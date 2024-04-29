مستقبل ميشايل مع الهلال لغز كبير..

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ربما يكون النجم البرازيلي ميشايل ديلجادو، الأغرب في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي؛ حيث أحيانًا يتألق بشدة ويتم الإشادة به كثيرًا، وفي أحيانٍ أخرى يهدر فرص غريبة ويتم مهاجمته بشراسة.

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ميشايل البالغ من العمر 28 سنة، انضم إلى الهلال في يناير 2022، قادمًا من فلامنجو البرازيلي؛ حيث سجل 18 هدفًا وصنع 22 آخرين، خلال 95 مباراة رسمية في مختلف المسابقات - حتى الآن -.

وفي هذا السياق.. كشف الإعلامي الرياضي عبدالرحمن أباعود، عن حقيقة تلقي الزعيم الهلالي، عرضًا من فلامنجو؛ لاستعادة النجم البرازيلي مجددًا.

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أباعود نفى في تصريحات مع برنامج "دورينا غير"، وجود أي عرض رسمي من فلامنجو، للتعاقد مع ميشايل ديلجادو في الميركاتو الصيفي القادم، مؤكدًا على أن الإعلام البرازيلي، هو من يتداول هذه الأخبار.

وأشار الإعلامي الرياضي، إلى أن النادي البرازيلي كان مهتمًا باستعادة ميشايل "مرتين"؛ الأولى في صيف 2022، أي بعد 6 أشهر فقط من التخلي عنه، والثانية في العام الماضي.

وأوضح عبدالرحمن أباعود، أنه في الميركاتو الصيفي الماضي؛ كان البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال، يفاضل بين الاستغناء عن ميشايل، أو المهاجم المالي موسى ماريجا.

وأكد أباعود على أنه بسبب بعض الخطط التكتيكية التي يريد جيسوس تطبيقها؛ فضل الإبقاء على ميشايل، والاستغناء عن ماريجا، الذي انتقل إلى الشارقة الإماراتي رسميًا.

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