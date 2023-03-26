أسد على لوكسمبورج نعامة ضد الاتحاد .. كريستيانو رونالدو يكشر عن أنيابه مع البرتغال

كريستيانو رونالدو سجل هدفين في مرمى لوكسمبورج، ليواصل تألقه مع منتخب البرتغال في تصفيات يورو 2024.

واصل كريستيانو رونالدو تألقه مع منتخب البرتغال خلال التصفيات المؤهلة إلى بطولة يورو 2024، بعدما سجل هدفين من سداسية "الرحالة" في مرمى لوكسمبوج، في الجولة الثانية من التصفيات.

منتخب البرتغال يخوض منافسات التصفيات المؤهلة إلى بطولة يورو 2024 التي تستضيفها ألمانيا ضمن المجموعة العاشرة، التي تضم منتخبات سلوفاكيا، وآيسلندا، والبوسنة والهرسك، ولوكسمبورج، وليختنشتاين.

ماذا قدم رونالدو أمام لوكسمبورج؟

رونالدو، قائد منتخب البرتغال، بدأ المباراة أساسيًا، وشارك في 65 دقيقة، قبل أن يقرر الإسباني روبيرتو مارتينيز مدرب "الرحالة" استبداله.

رونالدو سجل هدفين من تسديدتين فقط على مرمى لوكسمبورج، حيث افتتح التسجيل في الدقيقة التاسعة، ثم عاد ليضيف الهدف الرابع لمنتخب البرتغال في الدقيقة 31 من عمر اللقاء.

قائد البرتغال لمس الكرة 27 مرة خلال دقائق لعبه في المباراة، وقام بإجمالي 15 تمريرة من بينها 12 تمريرة صحيحة بنسبة 80%، وقدم تمريرة مفتاحية واحدة خلال اللقاء.

ورغم خسارته الاستحواذ على الكرة في ست مناسبات، إلا أنه نجح في الفوز بثلاثة صراعات أرضية من أصل أربع محاولات.

كما ظهر في الأداء الدفاعي، حيث شتت الكرة عن مناطق الخطورة مرة واحدة، وقام باعتراض صحيح واحد.

رونالدو يتناسى الانتقادات في الدوري السعودي!

أداء رونالدو خلال فترة التوقف تصفيات يورو 2024 مع البرتغال يأتي بعد الانتقادات العديدة التي تعرض لها خلال مبارياته مع النصر في دوري روشن السعودي.

رونالدو تعرض للعديد من الانتقادات بعد خسارة النصر أمام الاتحاد في قمة الجولة 20 من دوري روشن السعودي، وهي الخسارة التي أفقدت النصر صدارة جدول الترتيب لصالح "العميد".