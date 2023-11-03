نونو سانتو يكشف عن 3 أسباب لانهيار نتائج الاتحاد .. وحقيقة خلافات غرفة الملابس

تصريحات نونو سانتو بعد خسارة الاتحاد أمام الشباب

SHAHID

كشف البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني لنادي الاتحاد، عن أسباب انهيار نتائج الفريق الأول لكرة القدم، في الموسم الحالي؛ بالمقارنة مع العام الرياضي الماضي.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

سانتو قاد الاتحاد؛ للتتويج بلقبي دوري روشن السعودي للمحترفين وكأس السوبر المحلي، الموسم الماضي 2022-2023، قبل أن تنهار النتائج مع بداية العام الرياضي الحالي.

وأرجع سانتو في المؤتمر الصحفي بعد مباراة الشباب، انهيار النتائج، في الموسم الرياضي الحالي، إلى 3 أسباب؛ هي: "كثرة الإصابات، سوء الحظ، سلسلة عدم الفوز".

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

وعلى الرغم من هذا الانهيار في النتائج.. أكد المدير الفني البرتغالي، على أن غرفة ملابس الاتحاد "متحدة" أكثر من أي وقتٍ مضى، وأن اللاعبين عازمين على العودة إلى الطريق الصحيح؛ في نفي صريح لكل الشائعات التي تتردد بشأن خلافات غرفة الملابس.

وألمح نونو سانتو، إلى بقائه مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، رغم أنباء إقالته؛ قائلًا: "أغلقنا ملف الشباب، وسنجهز الفريق للمباراة القادمة".

وفي نهاية حديثه.. رفض سانتو، رفع الراية البيضاء في المنافسة على لقب دوري روشن السعودي، مؤكدًا على أن المسابقة لا تزال في بدايتها.

جدير بالذكر أن نادي الاتحاد خسر (0-1) أمام الشباب، مساء يوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 12 من مسابقة دوري روشن السعودي؛ ليتجمد عند النقطة 21، في المركز السادس "مؤقتًا".

SHAHID