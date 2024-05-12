أساء للنصر وكريستيانو رونالدو ثم تراجع .. نواف العقيدي يثير الجدل في ليلة حسم الهلال لدوري روشن

حارس النصر غاب عن المشهد في الملعب، لكن جدله حاضر خارجه..

SHAHID

رغم اختفائه عن المشهد منذ أشهر في ظل إيقافه بتهمة "التمرد على المنتخب السعودي" إلا أن الجمهور يراقب تحركات نواف العقيدي؛ حارس النصر السعودي، وهو ما أوقعه في ورطة بليلة حسم الهلال للقب دوري روشن 2023-2024.

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الزعيم حسم اللقب لصالحه بالفوز أمس السبت، أمام الحزم برباعية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الـ31، إذ رفع رصيده للنقطة 89 متفوقًا بفارق 12 نقطة على النصر؛ صاحب الوصافة، مع بقاء ثلاث جولات على نهاية الموسم.

هذا دفع صحيفة "Bleacher Report Football" العالمية للسخرية من البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر، إذ نشرت صورة للدون متحسرًا أمام درع دوري روشن بجوار البرازيلي نيمار دا سيلفا والصربي أليكساندر ميتروفيتش؛ ثنائي الهلال، محتفلًا، وعلقت: "عام آخر لرونالدو دون التتويج بالدوري السعودي".

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هذا المنشور عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" حصد تفاعلًا كبيرًا من مختلف أنحاء العالم، وبالطبع في السعودية، وهذا ما أوقع العقيدي في ورطة..

بعض المؤثرين عبر منصة "إكس" تداولوا فيديو يوثق قيام العقيدي بالإعجاب بمنشور المنصة العالمية دون مراعاة أنه يسيء لناديه، لكنه تراجع بعد ذلك بعد الغضب الجم الذي حصده.

بعض النجوم من قبل وقعوا في مثل هذا الموقف دون قصد منهم، كان آخرهم من النصر البرازيلي أوتافيو، الذي أعجب بمنشور عبر المنصة نفسها يحمل بعد الإساءة من علي البليهي؛ مدافع الهلال، لجمهور العالمي، لكنه أكد بعدها أن ضغطه على زر الإعجاب حدث دون قصد منه.

فيما أنكر بعض النصراويين تصرف حارسهم، مشيرين بأصابع الاتهام لـ"فبركة" الفيديو بالذكاء الاصطناعي، لكن في انتظار توضيح من العقيدي نفسه لحسم الجدل.

يذكر أن لقب موسم 2023-2024 هو البطولة الـ19 في تاريخ الهلال بالدوري السعودي، والـ68 في مختلف البطولات المحلية والقارية.

SHAHID