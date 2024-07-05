بعد أزمته في "يورو 2024" .. حقيقة إيقاف ميريح ديميرال مع الأهلي وغيابه عن كلاسيكو الهلال!

اللاعب أشعل أزمة كبرى في اليورو..

تلقى النجم التركي ميريح ديميرال، قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي، صدمة كبرى في بطولة كأس الأمم "يورو 2024"، التي تستضيفها ألمانيا على أراضيها، في الفترة من 14 يونيو إلى 14 يوليو.

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أوقف ديميرال لمدة مباراتين؛ على خلفية احتفاله السياسي "الذئاب الرمادية"، بعد تسجيله هدفين في شباك النمسا، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس أمم أوروبا، قادا تركيا للفوز (2-1)، والتأهل إلى ربع النهائي.

وبعد الإيقاف تساءل جمهور الأهلي؛ قائلًا: "هل تستكمل عقوبة اللاعب مع الراقي حال خروج تركيا من دور ربع النهائي ببطولة (اليورو)؟!".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

من المعروف أن المباراة الأولى التي سيغيب عنها ميريح ديميرال، ضمن فترة عقوبته؛ تلك التي تجمع بين تركيا وهولندا، مساء غدٍ السبت، ضمن منافسات ربع نهائي كأس الأمم الأوروبية 2024.

وحال خروج تركيا؛ ستكون أول مباراة رسمية لديميرال، تلك التي تجمع بين الأهلي والهلال، في نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2024-2025 - إذا استمر مع الفريق بالطبع -؛ لذلك يشعر جمهور الراقي بـ"الخوف"، من أن تستكمل عقوبة إيقاف اللاعب في تلك المواجهة.

رسالة "طمأنينة" إلى جمهور النادي الأهلي

لكن.. الإعلامي الرياضي وليد سعيد، طمأن جمهور الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي؛ بشأن عدم "إيقاف" ميريح ديميرال، في مباراة الأهلي والهلال؛ إذا استمر مع الفريق الأول لكرة القدم.

سعيد أعلن عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، اليوم الجمعة، أنه في حال خروج المنتخب التركي من ربع نهائي "يورو 2024"، ستستكمل عقوبة إيقاف ديميرال، في أول مباراة رسمية يخوضها اللاعب تحت مظلة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وليس مع النادي الأهلي.

وبالتالي.. سيشارك المدافع التركي مع الفريق الأهلاوي ضد نظيره الهلالي، في نصف نهائي كأس السوبر السعودي؛ إذا استمر في الموسم الرياضي القادم 2024-2025، ولم يتم بيع عقده خلال الميركاتو الصيفي.

جدير بالذكر أن ديميرال البالغ من العمر 26 سنة، انضم إلى الأهلي في صيف 2023، قادمًا من صفوف نادي أتالانتا الإيطالي؛ حيث سجل هدفًا وصنع آخر، خلال 21 مباراة رسمية بقميص قلعة الراقي.