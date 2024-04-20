أزمة واحدة تواجه تشافي مع برشلونة قبل مواجهة الكلاسيكو ضد ريال مدريد!

تشافي في حيرة قبل الكلاسيكو...

أنهى برشلونة، استعداده لمواجهة ريال مدريد، مساء غد الأحد في كلاسيكو الكرة الإسبانية، ضمن مباريات الجولة الـ 32 من الدوري الإسباني، على ملعب سانتياجو برنابيو.

وبالرغم من الإرهاق البدني الذي عانى منه لاعبي الفريق الكتالوني، في مباراتهم الأخيرة أمام باريس سان جيرمان، بسبب النقص العددي، إلا أن تشافي هيرنانديز، مدرب الفريق الكتالوني، قرر عدم إجراء أي تغييرات على تشكيل الفريق.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن برشلونة، سيدخل مواجهة ريال مدريد، دون إجراء تغييرات كثيرة عن تشكيلته في المباراة الأخيرة، أن هناك أزمة واحدة تسبب حيرة للمدرب الإسباني.

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وبحسب ما ذكرته الصحيفة الإسبانية فإن تشافي، يدرس الاستعانة بخدمات كريستينسن، في خط الوسط أمام ريال مدريد، وأشارت موندو، إلى أن تفكير المدرب الإسباني، ينحصر في الاستغناء عن دي يونج، أو بيدري، للدفع باللاعب الدنماركي.

ولن يشهد دفاع الفريق الكتالوني، أي تغييرات، إذ سيعتمد تشافي على تير شتيجن في حراسة المرمى، ورباعي الخط الخلفي، سيتكون من كانسيلو، وكوندي، ومعهم أراخو، وكوبارسي في قلبي الدفاع.

وبالنسبة للشق الهجومي لن يحدث أي تغييرات، خاصة مع تألق رافينيا، سيحجز لنفسه مقعدًا أساسيًا في تشكيلة الفريق الكتالوني، ومعه ليفاندوفسكي، بالإضافة إلى لامين يامال.