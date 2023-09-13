أزمة مالية ضخمة لبرشلونة .. تعثر الرافعة الأخيرة تهدد جوان لابورتا بخسارة 20 مليون يورو!

تصرف الشركة الألمانية يخيف النادي الكتالوني

يواجه نادي برشلونة ورئيسه جوان لابورتا أزمة مالية ضخمة في الطريق بعد تعثر وصول أموال الرافعة الأخيرة.

برشلونة وافق على بيع 9.8% من "بارسا فيجن" الشهر الماضي لشهر ألمانية من فرانكفورت تٌدعى ليبرو لتكون إحدى الرافعات التي يعتمد عليها النادي الكتالوني لحل سريع لأزمة تسجيل اللاعبين.

وبسبب تأخر حصول النادي الكتالوني على المقابل المادي للرافعة، تدخل جوان لابورتا ودفع 20 مليون يورو من جيبه كضمان شخصي لتسجيل اللاعبين قبل غلق سوق الانتقالات.

ولكن، بحسب صحيفة "تليجراف" البريطانية، فإنّ لابورتا يواجه أزمة حقيقية بتأخر وصول الأموال من الشركة الألماني وبالتالي تعثر إتمام الرافعة الأخيرة.

وفي حال لم تلتزم ليبرو بدفع المبلغ المطلوب، فهذا يعني فقدان جوان لابورتا لمبلغ 20 مليون يورو والذي وضعه كضمانة شخصية.

ولا يزال هناك إمكانية بإتمام عملية البيع، لكن تأخير وصول الدفعة المالية المطلوبة يزيد من القلق لدى إدارة برشلونة.

ويستعد النادي الكتالوني للعودة من التوقف الدولي لمواجهة ريال بيتيس على ملعبه الجديد مونتجويك قبل قص الشريط في دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد أمام رويال أنتويرب يوم الثلاثاء المقبل.