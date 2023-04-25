أزمة مالية جديدة في برشلونة.. كريستنسن وكيسييه يرفضان خفض رواتبهما!

برشلونة يفكر في تخفيض رواتب صفقاته الحديثة لحل أزمته

ذكرت تقارير صحفية اليوم الثلاثاء، أن الإدارة الرياضية لنادي برشلونة بالإضافة إلى المديرين الماليين توصلوا إلى ضرورة تخفيض فاتورة الرواتب بمقدار 200 مليون لتتوافق مع قواعد اللعب النظيف لرابطة الدوري الإسباني.

وكانت إدارة برشلونة تخطط في الفترة الماضية لحل أزماتهم الاقتصادية والوصول للهدف المطلوب ولكن معظم خططهم لم يتم تنفيذها بعد.

وكشفت صحفية "سبورت" أن الإدارة الرياضية في برشلونة ناقشت مصير لاعبي كرة القدم المنضمين حديثًا للفريق ولم تتردد الإدارة في نقل فكرة تخفيض رواتب فرانك كيسييه وأندرياس كريستنسن، وكان الهدف هو معرفة كيفية تقييم كلاهما للاقتراح بشكل مباشر على الرغم من أن الاستجابة لم تكن إيجابية.

وأنضم كل من كيسييه وكريستنسن، إلى برشلونة الصيف الماضي من أنديهم السابقة تشيلسي وميلان، وكان لديهم عروض أخرى ومنحوا الأولوية لارتداء قميص برشلونة على أي خيار آخر، ووافقوا على تقاضي الراتب الذي يتناسب مع ظروف برشلونة بالفترة الأخيرة.

ووفقًا للصحيفة فإن الثنائي يروا أن اقتصاد النادي غير مستقر لكنه كان أيضًا في الصيف الماضي كذلك ومنذ ذلك الحين لم يكملوا عامًا كاملًا من عقدهم لذلك يعتبرون أن هذا ليس الوقت المناسب لاقتراح تخفيض رواتبهم.

وأكدت الصحيفة أن نادي برشلونة ليس لديه حل سوى الامتثال لما تم التوقيع عليه سابقًا والبحث عن حلول بديلة.