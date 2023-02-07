أزمة مالية جديدة لبرشلونة في الموسم المقبل بسبب الجماهير!

تخفيض عدد جماهير برشلونة بالموسم المقبل!

كشف تقرير صحفي اليوم الثلاثاء، أنه من المقرر أن يخفض فريق برشلونة عدد جماهيره من حاملي التذاكر الموسمية في الموسم المقبل، عندما ينتقل الفريق مؤقتًا للعب في ملعب "مونتجويك" أثناء تجديد كامب نو.

وقدر برشلونة عدد الجماهير الذين لديهم تذاكر موسمية وسيطلبون الحصول على مقاعد في ستاد مونتجويك لمشاهدة مباريات الفريق بالموسم المقبل بحوالي 25 ألف مشجع فقط.

وأكدت إيلينا فورت، نائبة رئيس المؤسسة والمتحدث الرسمي في جلسة إعلامية مع حاملي التذاكر الموسمية لمناقشة والتعرف على مقترحات حاملي التذاكر بشأن الانتقال إلى مونتجويك بعد الاستطلاع الذي أجراه النادي قبل بضعة أسابيع.

وأوضح الاستطلاع أن هناك عددًا قليلاً من حاملي التذاكر الموسمية الذين كانوا على استعداد لتسلق مونتجويك ولكن لن يتمكن المشجعون من الذهاب بسيارتهم الخاصة ولا دراجة نارية ويجب عليهم القيام بذلك من خلال حافلات النقل التي ستكون بجوار النادي أو بواسطة وسائل النقل العام.

وفي مواجهة هذا الموقف سيقدم نادي برشلونة للأعضاء إمكانية أخذ إجازة حتى لا يدفعوا رسوم اشتراكهم كما حدث أثناء وباء فيروس كورونا.

وأشارت إيلينا فورت، أن سعر الاشتراك لن يقل عن السعر في الكامب نو وفتح إمكانية توزيع المقاعد كما حدث وقت الوباء .

ويخطط برشلونة لإجراء جلسة إعلامية جديدة قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن كيفية إدارة الانتقال إلى الملعب في الأسابيع المقبلة لمواصلة التعرف على مخاوف حاملي التذاكر الموسمية.