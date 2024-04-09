أزمة لكورتوا؟!.. لونين يقترب من عقده الجديد في ريال مدريد!

النادي الملكي يريد حسم تجديد اللاعب قريبًا.

أكدت تقارير صحفية إسبانية أن الحارس الأوكراني أندري لونين حارس مرمى ريال مدريد أصبح قريبًا للغاية من حسم تجديد عقده في صفوف الملكي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "آس"، حيث ذكرت مصادر مقربة من الملكي أن اللاعب لا يمانع تمديد عقده بالفعل.

وأوضحت الصحيفة أن المفاوضات جارية في الوقت الحالي على مدة العقد الجديد، حيث يستمر عقده الحالي حتى 2025.

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ومن المنتظر أن يتم تمديد عقد الحارس المتألق على الأقل حتى 2028 بعد المستويات التي أظهرها منذ بداية الموسم.

جدير بالذكر أن لونين هو الحارس الأول لريال مدريد في الوقت الحالي مع استمرار غياب تيبو كورتوا للإصابة.