أزمة كبرى تجبر النصر على تجديد عقد نجمه المنبوذ!

بعد قرار التخلي عنه.. النصر يتراجع ويقترب من تجديد عقد نجمه

يبدو أن نادي النصر، أصبح مجبرًا على تجديد عقد أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم، والتراجع عن قراره السابق، بـ"التخلي عنه" خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

النصر أعلن اليوم الإثنين، عن أولى صفقاته الصيفية، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2023-2024؛ بالتعاقد مع متوسط الميدان الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، قادمًا من صفوف إنتر الإيطالي.

موقع "كووورة" كشف عن تحرك من الإدارة النصراوية؛ لتجديد عقد حارسه المخضرم وليد عبد الله؛ لمدة موسم رياضي آخر، حتى 30 يونيو 2024.

وأوضح الموقع، أن التحرك لتجديد عقد عبد الله؛ يأتي بسبب الإصابات العديدة في مركز حراسة المرمى؛ حيث اقترب النصر من فسخ عقد الكولومبي دافيد أوسبينا، بالإضافة إلى الغياب المتكرر للثنائي الشاب نواف العقيدي وأمين بخاري.

وأشار إلى أن الحارس المخضرم، غادر مع بعثة العالمي إلى البرتغال؛ لإقامة معسكر إعدادي للموسم الرياضي الجديد، في انتظار حسم مستقبله بشكل رسمي.

جدير بالذكر أن وليد عبد الله البالغ من العمر 37 سنة، انضم إلى النصر في فبراير 2017، قادمًا من صفوف نادي الشباب، وكانت هناك مطالبات من قطاع جماهيري كبير، بالتخلص منه، منذ عدة سنوات.