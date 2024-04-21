"أزمة قمصان!".. إلغاء مباراة في كأس الكونفدرالية الإفريقية

أزمة كبرى في إحدى مباريات دوري أبطال إفريقيا..

تأكد عدم إقامة مباراة اتحاد العاصمة الجزائري ونهضة بركان المغربي، المقررة مساء اليوم على ملعب 5 جويلية 1962، في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، في موعدها المحدد.

وأعلن الفريقان عن تشكيل مباراة الكونفدرالية، وخاض فريق نهضة بركان عمليات الإحماء على ملعب 5 جويلية في الجزائر، قبل أن يقرر اللاعبون عدم خوض المباراة، بسبب أزمة عدم توفر القمصان الأصلية التي سافرت بها بعثة الفريق من المغرب.

الأزمة بدأت عند قدوم بعثة فريق نهضة بركان إلى الجزائر، حيث قامت السلطات باحتجاز البعثة لما يقارب 5 ساعات، في مطار هواري بومدين، بداعي حمل قمصان فريق النهضة لخريطة المغرب.

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ووفق صحيفة "الشروق" الجزائرية، فإن إدارة نهضة بركان أحضرت قمصانًا مرصعة بخريطة تضم الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية (دمج بلاد مراكش مع الصحراء الغربية)، ليتم مصادرة القمصان من قِبل السلطات الجزائرية.

في المقابل ذكر موقع "هسبورت" المغربي، أن الشركة المكلفة بتصميم وإنتاج نادي نهضة بركان، فوجئت بما وصفته بـ"تزييف" أقمصة النادي عن طريق حذف خريطة المملكة المغربية، ليدعو المكتب الذي ينوب عن الشركة قانونيًا، الاتحاد الجزائري لسحب الأقمصة، وتمكين الفريق المغربي من الأقمصة الأصلية المعتمدة من الشركة المصنعة.

وأقرت لجنة الاستئناف في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الاستئناف المقدم من الاتحاد الجزائري ضد قرار لجنة الأندية، حيث أيدت أحقية نهضة بركان في ارتداء قمصانه الرسمية التي شارك بها في بطولة الكونفدرالية، فيم تشير التقارير إلى عدم نزول الحكام ومراقب المباراة إلى أرض الملعب، تضامنًا مع فريق نهضة بركان، ما يهدد باعتبار فريق اتحاد العاصمة خاسرًا بنتيجة (0-3).