أزمة قد تنسف النادي .. 100 مليون يورو تتحكم في موقف برشلونة من سوق الانتقالات!

هناك أكثر من طريقة لجلب المال

يواجه برشلونة أزمة اقتصادية حادة خلال هذا الصيف، قد تهدد بشكل كبير نشاطه خلال الميركاتو لتدعيم الفريق بلاعبين جدد.

المشكلة تعود جذورها إلى عدم حصول النادي على مستحقاته في بيع "Barca Vision" من صندوق الاستثمار الألماني "ليبرو" بقيمة 60 مليون يورو، بالإضافة إلى 40 مليونًا لم يتم دفعها منذ الصيف الماضي.

شبكة "ريليفو" قالت إن هناك مخاوف من عدم قدرة برشلونة على تحصيل هذا المبلغ، وهو ما سيؤدي لتحويل صفقة البيع بأكملها إلى خسائر، مما ينسف الوضع المالي للنادي الكتالوني بشكل كامل.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأوضحت أن برشلونة سيكون مطالبًا بتحقيق أرباح ضخمة من أجل التعويض، وسط تكهنات حول التفاوض على قرض قيمته 100 مليون يورو لدفع الرواتب الضخمة لشهر أغسطس.

ولذلك سيكون من الضروري حصول برشلونة على مبلغ الـ100 مليون يورو من صندوق الاستثمار الألماني، حتى يتمكن النادي من تحسين وضعه المالي، والإنفاق بشكل لا يؤثر على ضوابط الدوري الإسباني للعب المالي النظيف.

ويدرس برشلونة طريقة أخرى للحصول على هذه الأموال، وهي صفقة الرعاية المعلن عنها مع شركة نايكي للملابس الرياضية بقيمة 1.3 مليار يورو.

وفي حالة تحصيل برشلونة للمبلغ ربما نرى الحد الأقصى للأجور هذا الصيف يصل إلى 530 مليو يورو، مما يعطي مجلس الإدارة أريحية كبيرة في سوق الانتقالات.