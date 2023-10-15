أزمة في ريال مدريد؟ ثنائي الملكي ينتقد خطط كارلو أنشيلوتي علنًا!

ثنائي النادي الملكي خرج بتصريحات تهاجم أفكار أنشيلوتي..

عبر اثنان من نجوم نادي ريال مدريد الإسباني عن إحباطهما من الأدوار التي يطلب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للنادي الملكي منهما القيام بها خلال منافسات موسم 2023-2024.

في البداية، خرج البرازيلي رودريجو للحديث عن كراهيته للعب في مركز قلب المهاجم الذي يطلب منه حاليًا شغله في ريال مدريد، ثم جاء الدور على الفرنسي إدواردو كامافينجا حيث أعرب لاعب الوسط عن عدم إعجابه بفكرة اللعب في مركز الظهير الأيسر رغم تألقه فيه.

وأوضح رودريجو خلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة منتخب بلاده أمام أوروجواي في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026: "من المهم دائمًا أن تكون قادرًا على اللعب في أدوار مختلفة".

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وأضاف: "لقد أوضحت دائمًا أن لدي موهبة اللعب على الأجنحة، وأنا لا أحب اللعب كرأس حربة، على الرغم من أنني يجب أن أفعل ذلك في النادي".

وأكمل: "هنا في المنتخب الوطني، يمكنني التحرك في جميع أنحاء الملعب، مما يساعدني على اللعب".

من جانبه، سئم كامافينجا من السؤال عن اللعب في مركز الظهير الأيسر، وقال خلال مؤتمر صحفي في معسكر منتخب بلاده الحالي: "يتم سؤالي عن ذلك كل يوم، أنا شخص ألعب للفريق وعندما تكون هناك حاجة لي".

وأضاف: "لم أكن أعرف هذا المركز من قبل، لكن هذا هو المكان الذي تأقلمت فيه، سواء مع المنتخب الفرنسي أو مع ريال مدريد".

واختتم: "لكنني لا أحب هذا المركز بشكل خاص، أعتقد أن الجميع يعرف ذلك، ولكن إذا كان علي أن ألعب هناك، فسأفعل ذلك، حتى لو كان ذلك يعني أنني لن أكون بالضرورة سعيدًا، لأنني سأظل لاعب وسط".

إن طبيعة كارلو أنشيلوتي الشهيرة التي تحاول دائمًا التقرب من اللاعبين، خاصة وأن الثنائي شدد على سعادته للتكيف مع الفريق، فمن غير المرجح أن تصنع تلك التصريحات قلقًا في ريال مدريد.

ومع ذلك، من الأفضل أن يُبقى رودريجو مدربه سعيدًا، حيث من شبه المؤكد تقريبًا أن يصبح أنشيلوتي مدربه التالي في منتخب البرازيل بنهاية الموسم الحالي مع ريال مدريد.

ومن المرجح أن يشارك رودريجو مع منتخب البرازيل في مباراة تصفيات كأس العالم ضد أوروجواي فجر الأربعاء، ويستعد كامافينجا لمباراة فرنسا الودية ضد اسكتلندا مساء الإثنين.