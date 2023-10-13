أزمة فاطمة حمامي .. بيان إيراني رسمي يحسم جدل "جلد" كريستيانو رونالدو بـ99 جلدة

جديد أزمة جلد رونالدو في إيران يكشفه مصدر رسمي، حسم الجدل

أصدرت السفارة الإيرانية في العاصمة الإسبانية "مدريد" بيانًا رسميًا، حول الأنباء التي تتردد بشأن صدور حكم قضائي في طهران ضد البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر السعودي.

الدون حضر لطهران في 18 و19 من سبتمبر الماضي، رفقة النصر لمواجهة برسبوليس، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

لكن الأزمة هي أن بعض الصحف الإيرانية تحدثت عن محامٍ قام بمقاضاة قائد النصر السعودي، بداعي احتضانه الرسامة فاطمة حمامي خلال زيارته لطهران الأخيرة أثناء تقديمها هدية له، إذ قامت برسم لوحة شخصية له.

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من جانبها، السفارة الإيرانية في مدريد نفت تمامًا صدور أي حكم قضائي ضد رونالدو أو أي رياضي حضر للبلاد، مشددًا على أنه هذه الأنباء الهدف منها ضرب سمعة طهران في الأساس.

وأوضحت السفارة أن بلادها قابلت الدون بترحاب شديد، ووصفت لقاءه بحمامي بالصادق والإنساني من الدرجة الأولى، ونال إشادة الشعب الإيراني والسلطات الرياضية في البلاد.

يذكر أن المباراة انتهت بفوز النصر على برسبوليس بثنائية نظيفة، سجلها عبد الرحمن غريب ومحمد قاسم.