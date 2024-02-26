أزمة "غريبة" في قائمة الاتحاد أمام الوحدة .. وسر استبعاد فواز الصقور

الاتحاد في ورطة بمباراة الوحدة..

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شهدت قائمة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في مباراة الوحدة، بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024، أزمة غريبة للغاية.

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الاتحاد يستضيف نادي الوحدة، في الثامنة من مساء اليوم الإثنين - بتوقيت مكة المكرمة -، ضمن منافسات الجولة 21 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وتواجد 6 لاعبين فقط على دكة بدلاء العميد الاتحادي أمام الوحدة، من بينهم الحارس محمد المحاسنة؛ وذلك بسبب الإصابات العديدة التي ضربت صفوف الفريق، في الأيام الماضية.

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ومن ناحيته.. كشف الإعلامي الرياضي علاء سعيد، عن سر "استبعاد" الظهير الأيمن فواز الصقور، من قائمة نادي الاتحاد، في مباراة الليلة.

سعيد أعلن عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، أن استبعاد الصقور من مباراة الاتحاد أمام الوحدة؛ يأتي بسبب معاناته من الإصابة على مستوى "الكتف".

أما بخصوص إصابة المدافع حسن كادش.. أكد الإعلامي الرياضي، على أن الفحوصات الطبية أوضحت بأنها بسيطة، وسيكون اللاعب جاهزًا للمباريات القادمة.

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