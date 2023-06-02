أزمة عنصرية تهدد حكم نهائي دوري الأبطال بالاستبعاد ورد قوي من البولندي

الاتحاد الأوروبي يقوم بالتحقيق في الأمر

ورطة هائلة وقع فيها البولندي سيمون مارشينياك حكم نهائي دوري أبطال أوروبا بين إنتر ومانشستر سيتي، بسبب المزاعم حول ظهوره كمتحدث رئيسي في حدث سياسي مثير للجدل في بلاده.

صحيفة "جارديان" البريطانية، أكدت أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يحقق حاليًا في ظهور مارشينياك في المؤتمر الذي أجراه سلافومير مينتزن زعيم اليمين المتطرف في بولندا.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأزمة تتمثل في أن صاحب هذا الحدث السياسي هو رئيس حزب الاتحاد الذي يحمل شعاره الرئيسي جملة:"نحن نقف ضد اليهود والمثليين والإجهاض والضرائب والاتحاد الأوروبي".

وسبق أن قام هذا الحزب بالسخرية من حملة "Black Lives Matter" من خلال الترويج لبعض منتجات الخمور وهو ما تصدر عناوين الصحف الدولية.

ومن جانبه قال الاتحاد الأوروبي في بيان له:"نحن على علم بالادعاءات المحيطة بسيمون مارشينياك، ونسعى للحصول على توضيحات عاجلة، مجتمع كرة القدم بأكمله يمقت "القيم" التي تروج لها المجموعة المعنية، إعلان آخر سيصدر غدًا بعد مراجعة جميع الأدلة".

وتعرض الحكم البولندي لحملة هجوم عنيفة بعد هذا الظهور، بسبب السياسة المثيرة للجدل لحزب الاتحاد ورئيسه الذي خرج للإشادة بمارشينياك ووصفه بـ"المتحدث العبقري".

وردًا على هذه الاتهامات قال مارشينياك عبر حسابه على موقع "إنستجرام":"أعلن أنني لم أؤيد أو أضفي الشرعية على أي حزب أو منظمة سياسية أو شخص بعينه، كما أنفي تأييدي لأي آراء أو بيانات وأفعال متطرفة أو عنصرية أو معادية للسامية".

وفي سياق متصل قام الاتحاد الأوروبي بالتأكيد على أن مارشينياك قام بالاعتذار وتوضيح كافة التفاصيل الخاصة بمشاركته في الحدث، من أجل معالجة المخاوف الناتجة عن الأمر.

وقال الحكم البولندي إنه تعرض للتضليل بعد مشاركته في حدث "Everest" حيث شدد على عدم إدراكه لطبيعة الانتماءات الحقيقية للمشاركين في هذا الحدث، مشيرًا إلى أنه كان سيرفض المشاركة به لو علم أنه تم تنظيمه من خلال الحركة البولندية المتطرفة.

وبعد الاعتذار الرسمي من مارشينياك وإصراره على مراعاة القيم الإنسانية وعدم التمييز، تقبل الاتحاد الأوروبي التوضيح الذي خرج به الحكم البولندي، ورفض مطالب مؤسسة "NEVERAGAIN" بحرمانه من إدارة نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأوضح الاتحاد في نهاية بيانه الرسمي أن الحكم البولندي المعروف سيدير مواجهة نهائي الأبطال المنتظرة بشكل طبيعي بعدما تم قبول اعتذاره.

يذكر أن الحكم البولندي يعتبر من صفوة الحكام في الوقت الحالي، حيث أدار نهائي كأس العالم 2022 بين فرنسا والأرجنتين، ومن المقرر أن يدير نهائي الأبطال بين إنتر ومانشستر سيتي يوم 10 يونيو الجاري بالعاصمة التركية إسطنبول.