فيديو | أزمة بين عبد الرزاق حمد الله ورومارينيو؟ ..الثنائي يكشف الحقيقة في قمة الشباب

ضربة جزاء أشعلت فتيل الأزمة التي بدأت من الجماهير

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بينما تحدثت بعض التقارير عن وجود أزمة بين ثنائي الاتحاد؛ المغربي عبد الرزاق حمد الله والبرازيلي رومارينيو دا سيلفا، كشف الثنائي الحقيقة عمليًا الليلة.

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أنباء الأزمة اشتعلت تحديدًا عقب مواجهة ضمك، في الجولة الـ22 من دوري روشن السعودي، بعدما قام بروما بتسديد جزائية في اللقاء، بينما كان يطالب جمهور العميد بتركها لحمد الله كونه ينافس على لقب هداف الموسم.

والليلة، أتيحت ضربة جزائية للاتحاد خلال مواجهة الشباب، المقامة حاليًا ضمن الجولة الـ24، بعد عرقلة رومارينيو، ليفاجئ الأخير الجميع بالتوجه للمغربي وإخباره بترك مهمة التسديد له.

موقف البرازيلي نال إشادة جماهير العميد عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، التي علقت: "هذه هي بيئة الاتحاد".

جدير بالذكر أن حمد الله يحل في المركز الثاني في جدول ترتيب هدافي الموسم الجاري برصيد 17 هدفًا، متأخرًا بفارق هدف وحيد عن الصدارة، فيما أحرز روما ثمانية أهداف فقط.

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