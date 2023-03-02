أزمة داخلية؟ العدسات تلتقط مشادة بين تشافي وسيرجيو بوسكيتس في لقاء ألميريا

الكاميرات تلتقط غضب تشافي هيرنانديز من لاعبي برشلونة

نشرت قناة TV3 كواليس ما دار بين سيرجيو بوسكيتس قائد برشلونة ومدربه تشافي هيرنانديز، على أرض الملعب خلال مباراتهم مع ألميريا بداية الأسبوع الحالي التي خسرها الفريق الكتالوني بهدف دون رد.

وبحسب اللقطات التي عرضتها القناة التلفزيونية فإن جدالًا بين تشافي وقائده في الشوط الأول اندلع والنتيجة ما زالت -0-0 على خلفية فقد بوسكيتس للكرة؛ ليطالبه تشافي بمزيد من القوة لكن يبدو أن طلبه لم يعجب زميله السابق.

رد بوسكيتس، الذي كان في منتصف الملعب ويبعد فقط 30 مترًا عن المنطقة الفنية الموجود فيها تشافي، بدا غاضبًا وسأل مدربه هل الكلام موجه له وحده أم لبقية زملائه؟ ليرد تشافي الغاضب بأنها للجميع.

لم يكتف سيرجيو بذلك بل طلب من مدربه الهدوء فما كان من تشافي سوى الامتثال لذلك لمحاولة تهدئة الأجواء مشجعًا لاعبيه بعدها.

لكن تشافي عاد وغضب من لاعبه جافي الذي تساهل في الكرة التي جاء منها هدف ألميريا الوحيد والذي كان بوسكيتس مشاركًا فيه.